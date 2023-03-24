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Кузнецов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кузнецов Григорий

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кузнецов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Кокина (Кузнецова)) Евдокия

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кузнецов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Кузнецова) Лидия

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1900

Сын: Кузнецов Андриан Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Кузнецов Вениамин Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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