Кузнецов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кузнецов Григорий
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Кокина (Кузнецова)) Евдокия
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Кузнецова) Лидия
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.1900
Сын: Кузнецов Андриан Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1905
Сын: Кузнецов Вениамин Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно