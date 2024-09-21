Слатина Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рождения10.06.1914
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1914
с. Медведка Катон-Карагайский район, Восточный Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Слатина Неволина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Запуняка Степан Тарасович
Рождение ребёнка
05.02.1942
Дочь: Слатина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Запуняка Степан Тарасович
Рождение ребёнка
23.12.1948
Дочь: Киселева Надежда Степановна
Отец ребёнка: Запуняка Степан Тарасович
Бракосочетание
28.06.1954
Березниковские ЗАГС, Молотовская область
Смерть
2003