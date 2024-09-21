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Слатина Ольга Яковлевна

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Место рождения

Медведка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

10.06.1914

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1914

Отец: Дорохов Яков Елисеевич

Мать: Дорохова Евдокия Григорьевна

Медведка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
с. Медведка Катон-Карагайский район, Восточный Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слатин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Слатина Неволина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Запуняка Степан Тарасович

Рождение ребёнка
05.02.1942

Дочь: Слатина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Запуняка Степан Тарасович

Рождение ребёнка
23.12.1948

Дочь: Киселева Надежда Степановна

Отец ребёнка: Запуняка Степан Тарасович

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
28.06.1954

Муж: Запуняка Степан Тарасович

Березники, город Березники, Пермский край
Березниковские ЗАГС, Молотовская область
Смерть
2003

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