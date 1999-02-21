Березина Наталья Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиОколо 1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Савиных Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич
Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Березин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич
Кировская обл., Оричевский р-н, Пищальский с/с, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
Около 10.03.1905
Сын: Березин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич
Крутиковщина, Оричский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Софронова Оксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
21.04.1912
Дочь: Березина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич
Кру
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич
Смерть
Около 1957