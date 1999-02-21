Березина Наталья Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Наталья Фокеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Около 1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Савиных Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич

Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Березин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич

Кировская обл., Оричевский р-н, Пищальский с/с, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
Около 10.03.1905

Сын: Березин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич

Крутиковщина, Оричский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Софронова Оксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
21.04.1912

Дочь: Березина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич

Кру
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Березин Григорий Лаврентьевич

Смерть
Около 1957
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