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Ермаков Виктор Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1948

Дата смерти

17.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1948

Отец: Ермаков Георгий Иванович

Мать: Ермакова Татьяна Акимовна

Рождение ребёнка
13.11.1972

Сын: Ермаков Виктор Викторович

Мать ребёнка: Ермакова Нина жена дяди Виктора

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Нина жена дяди Виктора

Смерть
17.06.1996
Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
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