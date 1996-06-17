Ермаков Виктор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1948
Дата смерти17.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1948
Рождение ребёнка
13.11.1972
Сын: Ермаков Виктор Викторович
Мать ребёнка: Ермакова Нина жена дяди Виктора
Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1996
Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область