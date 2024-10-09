Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег Иванович

Мать ребёнка: Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степановна

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