Савиных (Березина) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных (Березина) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

25.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Березин Григорий Лаврентьевич

Мать: Березина Наталья Фокеевна

Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Пономарёва Таисия Ильинична

Отец ребёнка: Савиных Илья Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланина Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Савиных Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Николай Ильич

Отец ребёнка: Савиных Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савиных Илья Васильевич

Смерть
25.11.1992
Похороны
Неизвестно
Кировская область, Оричевский район, Суводи
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