Савиных (Березина) Анастасия Григорьевна
Место рожденияКировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти25.11.1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Пономарёва Таисия Ильинична
Отец ребёнка: Савиных Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланина Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Савиных Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савиных Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савиных Илья Васильевич
Смерть
25.11.1992
Похороны
Неизвестно
Кировская область, Оричевский район, Суводи