Вьялкин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкин Григорий Иванович

Вьялкин Григорий Иванович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьялкин Иван Федорович

Мать: Вьялкина Ульяна Яковлевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мамонова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Вьялкина Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1930

Сын: Вьялкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Вьялкина Афанасия Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Вьялкина Афанасия Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Афанасия Ивановна

Смерть
1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close