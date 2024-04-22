Вьялкин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вьялкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мамонова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Вьялкина Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1930
Сын: Вьялкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Вьялкина Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Вьялкина Афанасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983