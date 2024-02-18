Моторин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Найти найти найти

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моторина Валентина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моторин Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Моторина Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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