Моторин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Найти найти найти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моторина Валентина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моторин Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Моторина Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно