Алёшин Вадим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алёшин Аркадий
Мать ребёнка: (Барастова) Зинада Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алешина (Алёшин) Галина
Мать ребёнка: (Барастова) Зинада Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно