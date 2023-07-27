Алёшин Вадим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшин Вадим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алёшин Яков Андреевич

Мать: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Аркадий

Мать ребёнка: (Барастова) Зинада Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алешина (Алёшин) Галина

Мать ребёнка: (Барастова) Зинада Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Барастова) Зинада Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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