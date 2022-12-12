Спесивцев Максим Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спесивцев Афанасий Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Спесивцев Василий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Спесивцев Пётр Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Спесивцев Арсений Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Спесивцев Павел Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно