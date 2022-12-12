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Спесивцев Максим Афанасьевич

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спесивцев Афанасий Сидорович

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Спесивцев Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Спесивцев Пётр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Спесивцев Арсений Максимович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Спесивцев Павел Максимович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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