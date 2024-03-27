Ишмухаметов Анас Гаффарович
Место рожденияд .Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения28.05.1928
Дата смерти11.04.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928
д .Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1951
Сын: Ишмухаметов Гаяз Анасович
Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадия Рахимовна
Рождение ребёнка
10.08.1953
Рождение ребёнка
12.05.1955
Сын: Ишмухаметов Хамит Анасович
Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадия Рахимовна
Рождение ребёнка
03.01.1957
Рождение ребёнка
22.11.1959
Рождение ребёнка
07.04.1962
Рождение ребёнка
30.01.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно