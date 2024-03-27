Ишмухаметов Анас Гаффарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметов Анас Гаффарович

Ишмухаметов Анас Гаффарович

Место рождения

д .Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

28.05.1928

Дата смерти

11.04.1990

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928

Отец: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Мать: Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

д .Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1951

Сын: Ишмухаметов Гаяз Анасович

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1955

Сын: Ишмухаметов Хамит Анасович

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Смерть
11.04.1990
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close