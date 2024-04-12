Букина Татьяна? Матрена Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукина Татьяна? Матрена Борисова

Букина Татьяна? Матрена Борисова

Место рождения

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Борис Феофилактов (Феофанов)

Мать: не указана

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
15.07.1801

Муж: Алексей Павлов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
В июле 15 числа той же деревни отрок крестьянский сын Алексей Павлов девкою деревни Ларинской господскою которой дано от господина вольное письмо Татьяной Борисовой
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бука Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Павлов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Павлов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close