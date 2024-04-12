Букина Татьяна? Матрена Борисова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Борис Феофилактов (Феофанов)
Бракосочетание
15.07.1801
Муж: Алексей Павлов
В июле 15 числа той же деревни отрок крестьянский сын Алексей Павлов девкою деревни Ларинской господскою которой дано от господина вольное письмо Татьяной Борисовой
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Алексей Павлов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850