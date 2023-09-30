Муравьева Хоритинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Хоритинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Капитолида Андреевна

Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Костыгина (Муравьева ) (Муравьева) Улита Андреевна

Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
22.01.1898

Сын: Муравьев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно

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