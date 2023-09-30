Муравьева Хоритинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Капитолида Андреевна
Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Костыгина (Муравьева ) (Муравьева) Улита Андреевна
Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
22.01.1898
Сын: Муравьев Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович
Смерть
Неизвестно