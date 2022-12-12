Карлов Семен Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлов Семен Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Карлова Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Боровикова Лукерья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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