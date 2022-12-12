Карлов Семен Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Карлова Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Боровикова Лукерья Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно