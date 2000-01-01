Баляев Николай Петрович
Место рождениядеревня Базяково, Казанская область
Дата рождения31.01.1914
Дата смерти21.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Базяково, Казанская область
Рождение ребёнка
16.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баляева Августа Алексеевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1988
Дзержинск, Горьковской области
Причина смерти: Illness
Похороны
Неизвестно
Деревня Мамакино, Борского района, Горьковской области