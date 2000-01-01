Баляев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баляев Николай Петрович

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Место рождения

деревня Базяково, Казанская область

Дата рождения

31.01.1914

Дата смерти

21.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Базяково, Казанская область
Рождение ребёнка
16.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баляева Августа Алексеевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баляева Августа Алексеевна

Смерть
21.02.1988
Дзержинск, Горьковской области
Причина смерти: Illness
Похороны
Неизвестно
Деревня Мамакино, Борского района, Горьковской области
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