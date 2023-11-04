Кожухов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1967
Рождение ребёнка
13.02.1994
Сын: Кожухов Василий Викторович
Мать ребёнка: Кожухова Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
05.12.1996
Сын: Кожухов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Кожухова Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
14.05.2003
Дочь: Кожухова Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Кожухова Ольга Викторовна