Кожухов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожухов Виктор Васильевич

Кожухов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1967

Отец: Кожухов Василий Ефимович

Мать: Глушкина Галина Александровна

Рождение ребёнка
13.02.1994

Сын: Кожухов Василий Викторович

Мать ребёнка: Кожухова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
05.12.1996

Сын: Кожухов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Кожухова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
14.05.2003

Дочь: Кожухова Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Кожухова Ольга Викторовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.