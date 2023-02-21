Хоменко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1976
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1976
Рождение ребёнка
19.07.2002
Дочь: Хоменко Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Хоменко Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоменко Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.02.2014
Дочь: Хоменко Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Хоменко Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хоменко Ирина Сергеевна