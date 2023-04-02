Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФахрисламов Фахрислам Габтрахманович

Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фахрисламов Садрислам Фахрисламович

Мать ребёнка: не указана

Янцобино, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрисламова Миннкамал Фахрисламовна

Мать ребёнка: Фахрисламова Сагазат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахрисламова Сагазат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрисламов Миннахмат Фахрисламович

Мать ребёнка: Фахрисламова Сагазат

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close