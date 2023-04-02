Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фахрисламов Садрислам Фахрисламович
Янцобино, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрисламова Миннкамал Фахрисламовна
Мать ребёнка: Фахрисламова Сагазат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фахрисламова Сагазат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрисламов Миннахмат Фахрисламович
Мать ребёнка: Фахрисламова Сагазат
Смерть
Неизвестно