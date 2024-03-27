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Ишмухаметов Ахмедгарей

Место рождения

деревни Кубяк Тавларовского сельского общества Тюрюшевской волости Белебеевского уезда Уфимской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревни Кубяк Тавларовского сельского общества Тюрюшевской волости Белебеевского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ишмухаметов Рауль Ахмедгареевич

Мать ребёнка: не указана

Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Кубеково.
Упоминание
Неизвестно
Кубяк Дер. Кубяк известна с конца XVI в., когда башкир Кыр-Канлинской волости Аблай Исянбаев в 1687 г. припустил на свою вотчину по р. Чермасан жителя д. Якшидавлетово, ясачного татарина Кубяка Сабакова с сыновьями Асаном. Бухаром и Кильмаметом. В 1795 г. в ней было 10 башкир, 121 тептяр. Перепись 1917 г. Район: Буздякский
Смерть
Неизвестно
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