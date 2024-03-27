Упоминание

Неизвестно

Кубяк Дер. Кубяк известна с конца XVI в., когда башкир Кыр-Канлинской волости Аблай Исянбаев в 1687 г. припустил на свою вотчину по р. Чермасан жителя д. Якшидавлетово, ясачного татарина Кубяка Сабакова с сыновьями Асаном. Бухаром и Кильмаметом. В 1795 г. в ней было 10 башкир, 121 тептяр. Перепись 1917 г. Район: Буздякский