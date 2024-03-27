Ишмухаметов Ахмедгарей
Место рождениядеревни Кубяк Тавларовского сельского общества Тюрюшевской волости Белебеевского уезда Уфимской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
деревни Кубяк Тавларовского сельского общества Тюрюшевской волости Белебеевского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ишмухаметов Рауль Ахмедгареевич
Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Кубеково.
Упоминание
Неизвестно
Кубяк Дер. Кубяк известна с конца XVI в., когда башкир Кыр-Канлинской волости Аблай Исянбаев в 1687 г. припустил на свою вотчину по р. Чермасан жителя д. Якшидавлетово, ясачного татарина Кубяка Сабакова с сыновьями Асаном. Бухаром и Кильмаметом. В 1795 г. в ней было 10 башкир, 121 тептяр. Перепись 1917 г. Район: Буздякский
Смерть
Неизвестно