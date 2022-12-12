Калужинова Евфросинья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Калужинов Петр
Отец ребёнка: Калужинов Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
11.06.1903 ст.
Сын: Калужинов Петр Николаевич
Отец ребёнка: Калужинов Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
19.09.1905 ст.
Сын: Калужинов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Калужинов Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
05.09.1909 ст.
Сын: Калужинов Михаил
Отец ребёнка: Калужинов Николай Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно