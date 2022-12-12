Калужинова Евфросинья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Евфросинья Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Калужинов Петр

Отец ребёнка: Калужинов Николай Аркадьевич

Рождение ребёнка
11.06.1903 ст.

Сын: Калужинов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Калужинов Николай Аркадьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.09.1905 ст.

Сын: Калужинов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Калужинов Николай Аркадьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.09.1909 ст.

Сын: Калужинов Михаил

Отец ребёнка: Калужинов Николай Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Николай Аркадьевич

Смерть
Неизвестно
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