Горбановский Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбановский Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1930

Дата смерти

25.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбановская (Авдеева) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбановская (Авдеева) Галина Ивановна

Смерть
25.05.1985

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