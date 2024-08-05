Горбановский Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1930
Дата смерти25.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбановская (Авдеева) Галина Ивановна
Смерть
25.05.1985