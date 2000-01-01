Смолякова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1872
Рождение ребёнка
До 1872
Отец ребёнка: Смоляков Роман Спиридонович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Козлова Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Смоляков Роман Спиридонович
Смерть
После 1890