Смолякова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1872

Муж: Смоляков Роман Спиридонович

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Смоляков Павел Романович

Отец ребёнка: Смоляков Роман Спиридонович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Козлова Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Смоляков Роман Спиридонович

Смерть
После 1890
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