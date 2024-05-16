Каменев Константин Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1982
Отец: Каменев Борис Гаврилович
Мать: Каменева Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каменева Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
29.01.2005
Дочь: Каменева Софья Константиновна
Мать ребёнка: Каменева Анна Юрьевна