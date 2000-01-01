Марья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ратников/желтяков Игнат Силифонтович

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Силифонт Григорьев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Силифонтовна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Силифонт Григорьев

Смерть
Неизвестно
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