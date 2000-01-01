Марья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ратников/желтяков Игнат Силифонтович
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Силифонт Григорьев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Силифонтовна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Силифонт Григорьев
Смерть
Неизвестно