Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Ульяна Константинова
Отец ребёнка: Константин Дмитриев
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Аксинья Константинова
Отец ребёнка: Константин Дмитриев
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Родион Константинов
Отец ребёнка: Константин Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Дмитриев
Смерть
Неизвестно