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Пелагея Иванова

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Место рождения

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Ульяна Константинова

Отец ребёнка: Константин Дмитриев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Аксинья Константинова

Отец ребёнка: Константин Дмитриев

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Родион Константинов

Отец ребёнка: Константин Дмитриев

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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