Мокошина (Заморозова) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1782
https://proza.ru/2021/09/27/451
Место жительства
До 1782
Коха, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
1795
Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/206
Смерть
Неизвестно