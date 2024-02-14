Мокошина (Заморозова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокошина (Заморозова) Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1782

Муж: Мокошин Фома Савельевич

https://proza.ru/2021/09/27/451
Место жительства
До 1782
Коха, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
1795
Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/206
Смерть
Неизвестно
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