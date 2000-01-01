Горбачёв Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачёв Филипп

Горбачёв Филипп

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Никишина Ирина Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Евфросинья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close