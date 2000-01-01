Горбачёв Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Никишина Ирина Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Евфросинья Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно