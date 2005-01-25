Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна
Место рожденияпос.Рублево Моск.обл.
Дата рождения18.11.1939
Дата смерти25.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1939
пос.Рублево Моск.обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1962
Рождение ребёнка
29.01.1973
Россия
Рождение ребёнка
24.11.1975
Смерть
25.01.2005
пос.Рылеево Моск.обл.
Похороны
Неизвестно
Хованское клдб., г.Москва