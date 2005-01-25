Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна 18.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна

Место рождения

пос.Рублево Моск.обл.

Дата рождения

18.11.1939

Дата смерти

25.01.2005

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1939

Отец: Нахмурин Павел Никитович

Мать: Кондратьева (Кондратьева) Александра Ивановна

пос.Рублево Моск.обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарбуков Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарбуков Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
18.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарбуков Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарбуков Евгений Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
24.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарбуков Евгений Михайлович

Смерть
25.01.2005
пос.Рылеево Моск.обл.
Похороны
Неизвестно
Хованское клдб., г.Москва

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