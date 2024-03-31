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Дротьева Валентина Ивановна
Дротьева Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.1933
Пол
Женский
Отец
Алексеев Иван Иванович
1911 г.р.
Мать
Алексеева Журук Ефросинья Петровна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1933
Отец:
Алексеев Иван Иванович
Мать:
Алексеева Журук Ефросинья Петровна
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