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Дротьева Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1933

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1933

Отец: Алексеев Иван Иванович

Мать: Алексеева Журук Ефросинья Петровна

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