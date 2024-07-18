Сидоров Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сидоров Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Капиталина Сергеевна

Мать ребёнка: Сидорова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Сидорова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
12.02.1935

Сын: Сидоров Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Сидорова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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