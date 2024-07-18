Сидоров Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сидоров Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Капиталина Сергеевна
Мать ребёнка: Сидорова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Сидорова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
12.02.1935
Сын: Сидоров Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Сидорова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно