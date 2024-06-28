Панков Матвей Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
18.03.1910
Сын: Панков Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Панкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
14.12.1911
Дочь: Панкова Зоя Матвеевна
Мать ребёнка: Панкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
04.11.1913
Мать ребёнка: Панкова Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно