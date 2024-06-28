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Панков Матвей Андреевич

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1883

Отец: Панков Андрей (Андриан) Устинович

Мать: Панкова (Докукина) Феодосия Андрианова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Анна Григорьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Панков Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Панкова Анна Григорьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1911

Дочь: Панкова Зоя Матвеевна

Мать ребёнка: Панкова Анна Григорьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1913

Сын: Панков Виктор Матвеевич

Мать ребёнка: Панкова Анна Григорьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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