Бровченко Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1960
Сын: Бровченко Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Бровченко (Матвеева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1965
Сын: Бровченко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Бровченко (Матвеева) Мария Ивановна
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Смерть
Неизвестно