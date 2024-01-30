Бровченко Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровченко Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровченко (Матвеева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1960

Сын: Бровченко Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Бровченко (Матвеева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1965

Сын: Бровченко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Бровченко (Матвеева) Мария Ивановна

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Смерть
Неизвестно

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