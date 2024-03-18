Родичева (Терновская) Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родичева (Терновская) Нина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923

Отец: Терновской Афанасий Алексеевич

Мать: Терновская (Брусенцева) Лиза Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюченко Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Родичев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Родичев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родичев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Родичев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.02.1957

Дочь: Степина (Родичева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Родичев Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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