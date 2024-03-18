Родичева (Терновская) Нина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлюченко Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Родичев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Родичев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родичев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Родичев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1957
Дочь: Степина (Родичева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Родичев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно