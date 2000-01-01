Канаев Анатолий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаев Анатолий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канаев Виктор Акимович

Мать: Канаева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канаев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канаева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Канаева Жарынина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канаев Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Канаева Жарынина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канаева Жарынина Галина

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