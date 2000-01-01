Канаев Анатолий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канаев Виктор Акимович
Мать: Канаева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канаев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канаева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Канаева Жарынина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канаев Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Канаева Жарынина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канаева Жарынина Галина