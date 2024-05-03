Алексеев Алексей Геннадьевич
Место рожденияДубна
Дата рождения22.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1986
Бобров Владимир Николаевич
Бракосочетание
21.06.2008
Бобров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
02.06.2009
Дочь: Алексеева Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Алексеева (Боброва) Ольга Владимировна
Бобров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.2016
Дочь: Алексеева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Алексеева (Боброва) Ольга Владимировна
Дубна, Дубна, Московская область