Османова (Ибрагимова) Алия (Галия) Няурдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османова (Ибрагимова) Алия (Галия) Няурдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Айниджамаль Муся кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Османова (Ибрагимова) Алия (Галия) Няурдиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина (Ибрагимова) Ханифя Няурдиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Хасян Няурдинович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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