Османова (Ибрагимова) Алия (Галия) Няурдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Айниджамаль Муся кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Османова (Ибрагимова) Алия (Галия) Няурдиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина (Ибрагимова) Ханифя Няурдиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Хасян Няурдинович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно