Большаков Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Андрей
Рождение ребёнка
14.01.1921
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Большакова Елена Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Елена Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно