Понамарева (Телелюева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понамарева (Телелюева) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1922

Отец: Телелюев Павел Ефремович

Мать: Телелюева Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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