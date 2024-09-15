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Матрена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.02 ст.

Дочь: --- Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: --- Осип (Иосиф) Константинов

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2097, стр. 155 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2097/
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1890 ст.

Муж: --- Осип (Иосиф) Константинов

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №493, стр. 16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-493/
Рождение ребёнка
30.05.1895

Сын: --- Иван (Иоанн) Осипович

Отец ребёнка: --- Осип (Иосиф) Константинов

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2071, стр. 56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2071/
Рождение ребёнка
29.04.1900 ст.

Дочь: --- Мавра Иосифовна

Отец ребёнка: --- Осип (Иосиф) Константинов

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2110, стр. 11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2110/
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.

Сын: --- Владимир Иосифович

Отец ребёнка: --- Осип (Иосиф) Константинов

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4303, стр. 104 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4303/
Смерть
Неизвестно

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