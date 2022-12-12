Горницкая Эдда Абрамовна
Место рожденияг. Гродно, Гродненская обл., Республика Беларусь
Дата рождения08.07.1892
Дата смерти15.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Гродно, Гродненская обл., Республика Беларусь
Место жительства
По 1909
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1910 по 1915
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1915 по 1921
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1921 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1972
Смерть
15.07.1972