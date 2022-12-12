Горницкая Эдда Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горницкая Эдда Абрамовна

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Место рождения

г. Гродно, Гродненская обл., Республика Беларусь

Дата рождения

08.07.1892

Дата смерти

15.07.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Гродно, Гродненская обл., Республика Беларусь
Место жительства
По 1909
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1910 по 1915
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1915 по 1921
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1921 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.07.1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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