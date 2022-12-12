Рыжова Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Прасковья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1896

Дата смерти

10.07.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Если вы можете помочь восполнить пробелы, то обязательно пишите. К сожалению, документов о прошлом и родословной не сохранилось.
Рождение ребёнка
05.04.1923

Дочь: Карташева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Карташев Василий Кириллович

Смерть
10.07.1925
Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
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