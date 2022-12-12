Рыжова Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1896
Дата смерти10.07.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
05.04.1923
Дочь: Карташева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Карташев Василий Кириллович
Смерть
10.07.1925
Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область