Ионова Клара Салиховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1934
Дата смерти19.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ионов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2021
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)