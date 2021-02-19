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Ионова Клара Салиховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1934

Дата смерти

19.02.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Алексей Николаевич

Смерть
19.02.2021
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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