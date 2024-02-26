Ларион Васильев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Василий Никитин (Ович)
Мать: Татьяна Логинова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Меланья Ларионова (Вна)
Мать ребёнка: Настасья Семенова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Семен Ларионов (Ич)
Мать ребёнка: Настасья Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Михаил Ларионов (Ич)
Мать ребёнка: Настасья Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Настасья Семенова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Семенова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1800