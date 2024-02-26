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Ларион Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Василий Никитин (Ович)

Мать: Татьяна Логинова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Меланья Ларионова (Вна)

Мать ребёнка: Настасья Семенова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Семен Ларионов (Ич)

Мать ребёнка: Настасья Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Михаил Ларионов (Ич)

Мать ребёнка: Настасья Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Кипреян Ларионов (Ич)

Мать ребёнка: Настасья Семенова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Семенова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1800
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