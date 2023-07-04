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Федоров Федор Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Федорова Парасковья Федоровна

Мать ребёнка: Федорова Ульяна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федорова Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Федорова Ульяна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Федоров Федор Федорович

Мать ребёнка: Федорова Ульяна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
09.09.1823

Жена: Федорова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
26.06.1824

Сын: Федоров Давыд Федорович

Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1834

Дочь: Федорова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1840

Сын: Федоров Вукол Федорович

Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1844
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