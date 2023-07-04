Федоров Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Семен
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Федорова Парасковья Федоровна
Мать ребёнка: Федорова Ульяна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федорова Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Федорова Ульяна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Федорова Ульяна
Бракосочетание
09.09.1823
Жена: Федорова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
26.06.1824
Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
28.02.1834
Дочь: Федорова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
04.02.1840
Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1844