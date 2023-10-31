Кокорина Дарья Парменова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кокорина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Леонтьев
Бракосочетание
До 1891
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кокорин Иван Андреев
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Леонтьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно