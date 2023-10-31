Кокорина Дарья Парменова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина Дарья Парменова

Кокорина Дарья Парменова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кокорина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Леонтьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1891

Муж: Кокорин Андрей Леонтьев

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кокорин Иван Андреев

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Леонтьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кокорин Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Леонтьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close