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Тихонов Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Тихонов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1821

Дочь: Слепова Александра Иванова

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Федор Иванов

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Петр Иванов

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Пелагея Матвеева

Смерть
Неизвестно
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