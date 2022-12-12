Тихонов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: Тихонов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1821
Дочь: Слепова Александра Иванова
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Матвеева
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Федор Иванов
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Петр Иванов
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно