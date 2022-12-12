Кондрашова Акилина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Акилина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Питакова Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Кондрашов Кузьма Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кондрашова Степанида Кузьминична

Отец ребёнка: Кондрашов Кузьма Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кондрашова Устинья Кузьминична

Отец ребёнка: Кондрашов Кузьма Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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