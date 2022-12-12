Кондрашова Акилина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Питакова Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Кондрашов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кондрашова Степанида Кузьминична
Отец ребёнка: Кондрашов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кондрашова Устинья Кузьминична
Отец ребёнка: Кондрашов Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно