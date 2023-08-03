Быков Андрей Гаррольдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
25.02.2004
Дочь: Быкова Софья Андреевна
Мать ребёнка: Быкова Ирина Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.2006
Дочь: Быкова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Быкова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.2008
Дочь: Быкова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Быкова Ирина Николаевна