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Быков Андрей Гаррольдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
25.02.2004

Дочь: Быкова Софья Андреевна

Мать ребёнка: Быкова Ирина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.2006

Дочь: Быкова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Быкова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.2008

Дочь: Быкова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Быкова Ирина Николаевна

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