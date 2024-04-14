Жилкина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.?
Сын: Креминский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Креминский Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.198
Сын: Креминский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Креминский Николай Васильевич