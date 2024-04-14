Жилкина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкина Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.?

Сын: Креминский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Креминский Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Креминский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
16.12.198

Сын: Креминский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Креминский Николай Васильевич

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