НН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НН

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Крельштейн (Азадовская) Магдалина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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